Biz ihlal ediyoruz! Türkler haklı

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09 Haziran 2022 Perşembe 08:33:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 08:33:00

Yunanistan'a 'içeriden' uyarı: Biz ihlal ediyoruz, Türkiye haklı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Yunan gazeteci: Biz ihlal ediyoruz! Adalar konusunda Türkiye haklı. Uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege'deki adalara silah yığan Yunanistan'a, Türkiye'den sonra bir uyarı da ‘içeriden' geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yunanistan mektuplarımıza adam gibi cevap versin, değilse Ege Adaları'nın egemenliğini tartışmaya açtık, açmaya devam edeceğiz" sözleri, Yunanistan'da gündem oldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Yunan Kathimerini'nin Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papahelas, Yunan televizyonu Skai TV'de Ege'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

GEREKÇELERİ HAKLI

Papahelas, uluslararası hukukun Türkiye'den yana olduğunu itiraf etti: "Türkiye, Birleşmiş Milletler'e başvurabilir. Yunanistan'ın askersizleştirme şartlarını ihlal ettiğini söyleyebilir." Papahelas, Türkiye'nin haklı gerekçeyle askeri gücüne başvurabileceğini de şu sözlerle ifade etti: "Türkiye bunu yaparsa, adalara deniz ablukası uygulayabilir. Buna hakkı olacaktır. Biz henüz orada değiliz ama Türkiye inşa ediyor."

SAVUNMALARI GÜÇLÜ

Türk gazetecilerin baskı kurduğunu ve Yunanistan'ın "iletişim savaşında" elinin zayıf olduğunu belirten Papahelas, "En büyük sorun iletişim alanında. İletişim savaşında Türk gazeteciler bastırıyor. İddialarını güçlü savunuyorlar. Askeri olarak ise Türkiye ile denk olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan Ege Adaları provokasyonuna devam ediyor. Yunanistan Büyükelçisi, "NATO, Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı koruyor" dedi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise, "Türkiye, egemenliğimizi ihlal ediyor. Egemenlik hakkımızı korumak için her türlü önlemi almaya hazırız. Sabrımız taşma noktasına geliyor" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.

ATİNA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yunan Sahil Güvenliği, Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botu geri iterken suçüstü yakalandı. Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekibi bölgeye ulaştı. Ancak Yunan güvenlik güçleri de oradaydı. Göçmenlerin bulunduğu lastik botun, Yunan unsurlarınca halat bağlanıp Türk sularına çekildiği tespit edildi. Yunan güçler, hukuksuzluklarının kayda alındığını anlayınca tacize başladı. Sınır ihlaline, anında karşılık verildi. Aralarında 15 aylık bebek de bulunan göçmenler yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: "Bizi ölüme terk ettiler. Paramızı aldılar."

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bm Alexis Papahelas
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