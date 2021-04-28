  • BIST
    1385.91
  • Dolar
    8,1931
  • Euro
    9,9788
  • Altın
    469,0460
İstanbul
10 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Buzullar her zamankinden daha hızlı eriyor
Yunanistan yine ayrımcılık yaptı
Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da bugün katliam önlendi
Bakan Selçuk: Liselerde ikinci dönem tek sınav olacak
Bakan Koca'dan mutant virüs uyarısı
Tablo açıklandı: Vaka sayısı 40 binin üzerinde
G7'den internet güvenliğinin artırılması için ortak bildiri
Yargıtay, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı davasında beraat kararlarını bozdu
FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında karar
TİKA, Sudan'daki Eritreli mültecilere 20 ton gıda yardımında bulundu TİKA, Sudan'daki Eritreli mült...
Başkan Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki
Akıncı ''derin darbe'' yeteneğiyle donatılabilir
Bakan Koca açıkladı: Vaka oranı en çok artan iller
CHP ile HDP arasında çatlak: Haddinizi bilin!
"Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor"
Thodex soruşturmasında yeni detay! Tüm bağlantıları ortaya çıktı
Mide bulandıran olay: Yemek artıklarını nimet diye yemişler
Türkiye'de bir ilkti: Hisar'la ilgili kritik gelişme
BERR-IN 2021 İLKBAHAR / YAZ SEZONU
Ukrayna'dan Türk turizmine övgü: Ülkemizde uygulamak istiyoruz
Bakan Varank: Hiç olmadığı kadar yüksek seviyede
AİHM'den önemli karar: Yunanistan suçlu bulundu
Biden'ın haksız 'Türkiye' kararının perde arkası deşifre oldu
28 Nisan 2021 Çarşamba 23:44:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 23:45:00

Yunanistan yine ayrımcılık yaptı

ABONE OL

Yunanistan, Batı Trakya Türklerine ayrımcılıkta sınır tanımıyor. Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görevli Türk öğretmenler, "aşılanacak eğitimciler" arasına dahil edilmedi.

Yunanistan'da Batı Trakya Türklerine yapılan ayrımcılıklar ve hak ihlalleri salgın döneminde daha da arttı.

Batı Trakya'da Türk azınlık okullarındaki öğretmenler, aşılanacak eğitimciler arasına dahil edilmedi.

İskeçe ve Gümülcine'deki iki azınlık ortaokul ve lisesinde görev yapan 37 eğitimcinin isimleri aşı listesinde yer almadı.

Yunanistan'da okulların açılacağının duyurulmasıyla eğitimcilere koronavirüs aşısı yapılması için geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

ATİNA AZINLIK HAKLARINI ÇİĞNİYOR

Buna göre, aşı yaptırmak isteyen eğitimcilerin başvuracakları "aşı randevu platformu" geçtiğimiz günlerde hizmete girdi.

Ancak, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görev yapan öğretmenlerin söz konusu platforma başvuruları kabul edilmedi.

İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti Üyesi Avukat Ahmet Kara, konuyu, ilgili kurumlara sorduklarını belirtti:

"Neden böyle bir ayrımcılık olduğunu sorduk. Kendileri konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını, konuyu bakanlığa aktaracaklarını ve bakanlıktan kendilerine gelecek bilgiye göre bizi de bilgilendireceklerini ilettiler. Ama şu ana kadar henüz tarafımıza yapılmış resmi bir bilgilendirme, bunun sebebinin ne olduğunu açıklayan bir bilgilendirme yapılmış değil."

Okulda görevli Hristiyan öğretmenler ise randevularını alabildi. Daha önce de Yunanistan farklı bir konuda ayrımcılık yapmış,,

Salgın kısıtlamaları çerçevesinde resmi bir yasaklama kararı olmamasına rağmen, Batı Trakya'daki camilerde ezan sesinin kısılmasını istemişti.

Etiketler : Yunanistan Batı Trakya Türk öğretmenler
Burcu bedenini yeniledi

Burcu bedenini yeniledi
Allah'ım ne olur sesimi ver

Allah'ım ne olur sesimi ver
Aşı olmayanlar cahildir

Aşı olmayanlar cahildir
Eser benim yüzümden kilolu

Eser benim yüzümden kilolu
Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti

Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Ekranda bu kez asık surat

Ekranda bu kez asık surat
Kimseye güvenim yok

Kimseye güvenim yok
Aramızda birliktelik yok

Aramızda birliktelik yok
Heyecandan çenem titredi

Heyecandan çenem titredi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER