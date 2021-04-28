Yunanistan yine ayrımcılık yaptı

Yunanistan'da Batı Trakya Türklerine yapılan ayrımcılıklar ve hak ihlalleri salgın döneminde daha da arttı.

Batı Trakya'da Türk azınlık okullarındaki öğretmenler, aşılanacak eğitimciler arasına dahil edilmedi.

İskeçe ve Gümülcine'deki iki azınlık ortaokul ve lisesinde görev yapan 37 eğitimcinin isimleri aşı listesinde yer almadı.

Yunanistan'da okulların açılacağının duyurulmasıyla eğitimcilere koronavirüs aşısı yapılması için geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

ATİNA AZINLIK HAKLARINI ÇİĞNİYOR

Buna göre, aşı yaptırmak isteyen eğitimcilerin başvuracakları "aşı randevu platformu" geçtiğimiz günlerde hizmete girdi.

Ancak, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görev yapan öğretmenlerin söz konusu platforma başvuruları kabul edilmedi.

İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesi Encümen Heyeti Üyesi Avukat Ahmet Kara, konuyu, ilgili kurumlara sorduklarını belirtti:

"Neden böyle bir ayrımcılık olduğunu sorduk. Kendileri konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını, konuyu bakanlığa aktaracaklarını ve bakanlıktan kendilerine gelecek bilgiye göre bizi de bilgilendireceklerini ilettiler. Ama şu ana kadar henüz tarafımıza yapılmış resmi bir bilgilendirme, bunun sebebinin ne olduğunu açıklayan bir bilgilendirme yapılmış değil."

Okulda görevli Hristiyan öğretmenler ise randevularını alabildi. Daha önce de Yunanistan farklı bir konuda ayrımcılık yapmış,,

Salgın kısıtlamaları çerçevesinde resmi bir yasaklama kararı olmamasına rağmen, Batı Trakya'daki camilerde ezan sesinin kısılmasını istemişti.