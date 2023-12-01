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Yunanistan, Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor
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01 Aralık 2023 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 14:53:00

Yunanistan, Türkiye ile birleştirici unsurlara odaklanmak istiyor

Kaynak: AA

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Yunanistan Devlet Bakanı Akis Skerços, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık için planlanan Yunanistan ziyaretinde iki ülkeyi "birleştiren" unsurlara odaklanmak istediğini bildirdi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Bakan Skerços, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta başkent Atina'ya yapması planlanan ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Skerços, iki ülke arasında uzlaşmazlık olan konuların herkesçe bilindiğini belirterek, "Bunlarda ısrar etmeyeceğiz. Geçmiş dört yılda yaşanan gerginliğin giderilmesi için ortak bir alan bulmaya çalışacağız." dedi.

Yunanistan'ı asıl ilgilendiren şeyin iyi komşuluk ilişkileri kurmak, sınırlarında huzuru sağlamak, göç akınlarını engellemek olduğunu vurgulayan Skerços, "Bu önemli görüşmeyi, anlaşmazlıklara odaklanmak için değil, bizi Türkiye ile birleştiren konuları belirlemek ve bunlara odaklanmak için planladık." dedi.

Skerços, Türkiye'de de Yunanistan'da da yakın zamanda genel seçimler olduğunu hatırlatarak, her iki ülkenin liderinin de iyi komşuluk ilişkileri kurmak yönündeki niyetlerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında 7 Aralık'ta 5'incisi düzenlenecek Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Etiketler : yunanistan türkiye aki skerços recep tayyip erdoğan
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