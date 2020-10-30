  • BIST
    1108.72
  • Dolar
    8,3540
  • Euro
    9,7521
  • Altın
    503,0010
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı
Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
MİT TIR'larının durdurulması davasında karar
Yunanistan harekete geçti, Türkiye'nin izinden gidiyor
Rus uzmanlar açıkladı: Ermenistan'ın kirli planı gözler önüne serildi!
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Siyasette geçen bir ömür...
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!
Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer, hayatını kaybetti
Muharrem İnce Partisi CHP'ye fena yüklendi! Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
Açıklamalar peş peşe geliyor! Sarı kod verildi
Fatih'i istiyorlar! "Bize de sondaja gel"
Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de
Trafoda patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Adana'da PKK/KCK operasyonu!
"İslam'ı Macron'dan, Charlie Hebdo'dan öğrenecek değiliz"
Fransa'nın algı operasyonu elinde patladı
Koronavirüste son rakam 45 milyonu aştı
"Ülkemizde asla yayınlanamaz"
Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉
30 Ekim 2020 Cuma 11:43:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 11:43:00

Yunanistan sismik araştırma gemisi üretmek için harekete geçti

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye'nin sismik araştırma gemisiyle donatılmasının ardından Yunanistan da harekete geçti. Türkiye'nin izinden giden Yunanistan, sismik gemisi üretmeye hazırlanıyor.

Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye'nin ardından çok amaçlı sismik araştırma gemisi üretmeye karar verdi. 2025 yılında hazır olması planlanan geminin inşası, Yunan devleti tarafından Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınan bir krediyle sağlanacak.

Türkiye’nin sismik araştırma gemileriyle donatılmasının ardından bölgedeki gerilimi tırmandıran Yunanistan da harekete geçerek çok amaçlı sismik araştırma gemisi yapma kararı aldı. Geminin 2025 yılında hazır olması planlanıyor. 55,18 milyon euro tutarındaki yeni sismik araştırma gemisinin inşasının finansmanı ise Yunan devleti tarafından Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınan bir krediyle sağlanacak.

TASARLANAN SİSMİK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yunanistan'ın sismik araştırma gemisinin bilimsel ve teknik özelliklerinin ön tasarımı, Atina Meçovio Ulusal Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Okulu ile işbirliği içinde Yunan Deniz Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Atina yönetimi, geminin yaklaşık 70 metre uzunluğunda, 15 ila 16 metre genişliğinde, beş güverteli, DP-2 dinamik tutma sistemi, 50 kişilik tek ve çift kabinler (yaklaşık 20 mürettebat ve 30 bilim personeli), 200 metrekareden fazla olacağını duyurdu.

Geminin toplam 3.500 knot kapasiteye, maksimum 12 knot hıza ve 10.5 knot seyir hızına, 8.500 deniz mili menzile ve denizde 50 gün menzile sahip olacağı ifade edildi.

Etiketler : YUNANİSTAN TÜRKİYE Avrupa Yatırım Bankası Doğu Akdeniz
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı

İngilizler Fadik Sevin Atasoy'a hayran kaldı
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER