'Yunanistan sınırına tank sevkiyatı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

"Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Bazı internet sitelerinde "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" yaptığına dair haberler yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu, Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı öğrenildi.