Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos, Akar'a taziyelerini iletti

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mesajda, "Düşüncelerimiz yas tutan ailelerle, yaralılarla ve hayat kurtarmaya çalışan ekiplerle birlikte" ifadesine yer verildi.

Yunanistan'ın arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için hazır olduğunu belirten Panayotopulos, enkazda hayatta kalanların kurtarılması için özel bir ekip gönderildiğini ifade etti.