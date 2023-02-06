VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri: Amerikan arama-kurtarma ekipleri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek
Malatya'da enkazdan yaklaşık 17 saat sonra 5 kişi kurtarıldı
Belarus, Türkiye'ye deprem nedeniyle arama kurtarma ekibi gönderecek
Özbekistan'dan kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti
Diyarbakır'da biri çocuk 3 kişi enkaz altından kurtarıldı
Altun'dan depremle ilgili sosyal medya uyarısı
MSB: Yaralılar ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a getiriliyor
Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos, Akar'a taziyelerini iletti
Enkaz altında yaptığı paylaşımla hayata tutundu
TCG İskenderun gemisi yaralıları hastanelere sevk edecek
AFAD: Depremlerde can kaybı 1762'ye yükseldi
Kanada Başbakanı Trudeau: Türkiye'ye yardım yapmaya hazırız
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Başkan Erdoğan: Ülkemizde yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir
MSB: Bir evladımız daha hayata tutundu
Bakanlar deprem bölgesinden açıklamalarda bulundu!
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Bakan Nebati depremzedeleri hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Destici ve Aksakal ile görüştü
Veliaht Prens Selman'dan taziye mesajı
Biden: Ekiplerimiz Türkiye'deki arama kurtarma için harekete geçiyor
Bakan Akar: Afet bölgelerine 17 uçakla yardım uçuşu yapılıyor
Depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan firmalara soruşturma
Bu mutluluğun tarifi yok! Unutulmayacak çocukluk anıları biriktirdiler
06 Şubat 2023 Pazartesi 22:25:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 22:25:00

Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos, Akar'a taziyelerini iletti

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye ve destek mesajı gönderdi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mesajda, "Düşüncelerimiz yas tutan ailelerle, yaralılarla ve hayat kurtarmaya çalışan ekiplerle birlikte" ifadesine yer verildi.

Yunanistan'ın arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için hazır olduğunu belirten Panayotopulos, enkazda hayatta kalanların kurtarılması için özel bir ekip gönderildiğini ifade etti.

Etiketler : Yunanistan Savunma Bakanlığı Nikos Panayotopulos

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX