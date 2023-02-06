Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos, Akar'a taziyelerini iletti
Kaynak: AA
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye ve destek mesajı gönderdi.
Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, mesajda, "Düşüncelerimiz yas tutan ailelerle, yaralılarla ve hayat kurtarmaya çalışan ekiplerle birlikte" ifadesine yer verildi.
Yunanistan'ın arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için hazır olduğunu belirten Panayotopulos, enkazda hayatta kalanların kurtarılması için özel bir ekip gönderildiğini ifade etti.
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