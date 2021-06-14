Yunan basını: "Atina, Türk İHA'larına karşı çaresiz"

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14 Haziran 2021 Pazartesi 15:47:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 15:47:00

Yunanistan medyasından Türkiye itirafı, Miçotakis'ten şaşırtan sözler...

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Yunanistan, üç yıldır Ege ve Meriç'te kullanılan Türk İHA'ları (insansız hava aracı) ile baş edemiyor. Yunan kurmaylar, ilk kez 2018'de Rodos Adası açıklarında uçan Türk İHA'larının faaliyetlerini sınırlandırabilmek için uğraşıyor. Yunan basını, "Durum çoktan kontrolden çıktı. Türk İHA'ları ile ne yapacağız?" ifadesinde bulundu.

Yunanistan, üç yıldır Ege ve Meriç'te kullanılan Türk İHA'ları (insansız hava aracı) ile baş edemiyor. Yunan kurmaylar, ilk kez 2018'de Rodos Adası açıklarında uçan Türk İHA'larının faaliyetlerini sınırlandırabilmek için uğraşıyor.

Hürriyet'te yer alan haberde iki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve bu alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO'nun da yararınadır" ifadelerini kullandı.

"ORTAK BİR ÇERÇEVE ÜZERİNDE ANLAŞMALIYIZ"

Miçotakis, "Yunanistan ve Kıbrıs'a (Rum kesimi) karşı Doğu Akdeniz'de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye'nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır" şeklinde konuştu.

YİNE İNKÂR ETTİ

Sığınmacılar konusunda ise Yunanistan'ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye'ye geri ittiğini inkâr eden Miçotakis şunları söyledi:

"Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç'teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil."

'EGE'DE TÜRK-YUNAN BOTLARI KARŞI KARŞIYA'

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Başkan Erdoğan ile görüşmesi öncesi verdiği ılımlı mesajlara karşılık, dün Türk ve Yunan botları Ege'de karşı karşıya geldi. Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin, dün sabah erken saatlerde Midilli Adası'nın doğusunda, Yunan Sahil Güvenlik teknesini 'rahatsız ettiği' ve Yunan teknesinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ileri sürüldü. Yunan medyası ise, olayın Yunan karasuları içinde yaşandığını, iki teknenin bir süre birbirlerine çok yakın mesafede yüzdükten sonra Türk Sahil Güvenlik teknesinin, Yunan teknesine "dokunduğunu" iddia etti. Türkiye'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

'ATİNA, TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇARESİZ'

Yunanistan, üç yıldır Ege ve Meriç'te kullanılan Türk İHA'ları (insansız hava aracı) ile baş edemiyor. Yunan kurmaylar, ilk kez 2018'de Rodos Adası açıklarında uçan Türk İHA'larının faaliyetlerini sınırlandırabilmek için uğraşıyor. Yunan Real gazetesi, "Durum çoktan kontrolden çıktı. Türk İHA'ları ile ne yapacağız? Bu konuda farklı görüşler var. Kimilerine göre, Yunanistan ilk andan itibaren tepki göstermeliydi. Kimilerine göre ise böyle bir durumda Türk-Yunan ilişkileri daha da gerilecekti. Ortada önemli bir sorun var ve çözüm bulunmalı" diye yazdı. Haberde ayrıca, Yunanistan'ın İHA üretme planlarında önemli bir ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, "Türkiye 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalarda ne kadar önemli rol oynadığı Libya ve Karabağ'da kanıtlandı" denildi.

Etiketler : ATİNA YUNANİSTAN TÜRKİYE İHA Ege ve Meriç
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