  • BIST
    119086
  • Dolar
    6,8592
  • Euro
    7,8127
  • Altın
    398,1900
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti
Kafasına bıçak saplanan adamın rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi
Kiraz ihracatı yüz güldürdü
Kovid-19 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceği
Yeni bir soğuk savaşa mı doğru?
TBMM Başkanı'ndan Anıtkabir'e ziyaret
Altın fiyatlarında düşüş!
Yunanistan, Kovid-19 tedbirlerini sertleştirmeyi planlıyor
AB'nin dış ticaretinde sert düşüş
Kudüs'te yeni doğan bir bebeğe Ayasofya ismi verildi
Türkiye, Venezuela için harekete geçti!
LGS Tercih klavuzu yayımlandı! Çok önemli değişiklik
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden 15 Temmuz etkinliği
Portekiz'de şampiyon belli oldu
İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken: Türkiye'deki sağlık sisteminin benzeri hiçbir yerde yok
TMSF'nin yönettiği şirketler 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde
Rekabet Kurulu e-pazaryeri platformlarına yönelik sektör incelemesi başlattı
Flaş iddia! Trump geri adım attı: Yaptırım uygulamayacak
İpotekli konut satışlarında tarihi rekor!
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü
Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı
Çelik üreticileri ithalata getirilen ek verginin kalıcı olmasını talep ediyor
'Kum mucit' tasarladığı tarım aletleriyle ihracatın kapısını açtı
16 Temmuz 2020 Perşembe 12:59:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 12:59:00

Yunanistan, Kovid-19 tedbirlerini sertleştirmeyi planlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan'da, turizm sezonunun başlamasıyla artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından yeni tedbirlerin getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ülke sınırlarının bazı Balkan ülkelerine açılmasının yanı sıra Yunan halkının da virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı gevşeme göstermesinin, yetkilileri yeni önlemler almaya sürüklediği belirtildi.

Kapalı alanlarda maske kullanımı, bölgesel karantina uygulamaları gibi önlemlerin getirilmesinin planlandığı ifade edilen haberlerde, ekonominin, yeni genel sokağa çıkma yasağını kaldıramayacağı yorumunda bulunuldu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas, katıldığı bir televizyon programında, virüse karşı B planının bulunduğunu belirterek gerekli görüldüğü takdirde bölgesel karantina uygulamalarının yapılabileceğini söyledi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, virüs tedbirlerinin en çok hafife alındığı gözlenen bar ve eğlence merkezlerinde denetimlerin artırılacağını belirtti.

Sert ceza uygulamalarının gerekliliğine vurgu yapan Miçotakis, ''Bar ve eğlence merkezlerinde teftiş ve cezaları artırmamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayacağım.'' ifadelerini kullandı.

- OTELCİLER ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ

Yunan hükümetinin, Bulgaristan-Yunanistan arasındaki Promahona Sınır Kapısı'ndan ülkeye girecek ziyaretçilerin, ülkelerinde zorunlu test yapmaları kararı, çok sayıda otel rezervasyonunun iptal edilmesine yol açtı.

Yunanistan Otelciler Birliği Başkanı Grigorios Tasios, ''Promahona Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacak turistlere zorunlu test uygulaması, otelcileri çıkmaza sürükledi.'' dedi.

Tasios, ''Yeni uygulama yüzünden birçok rezervasyon iptal edildi. Balkan ülkelerinde virüs test fiyatı 80 ile 100 avro arası değişiyor. Çok pahalı. 4 kişilik bir ailenin ödemesi gereken ücreti bir düşünün.'' diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER