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05 Kasım 2020 Perşembe 15:07:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 15:09:00

Yunanistan bir kez daha karantinaya giriyor

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Yunanistan artan koronavirüs vakalarından sonra bir kez daha karantina kararı aldı. Tüm ülkede uygulanacak karantina tedbirleri Başbakan Miçotakis tarafından açıklandı.

Yunanistan artan koronavirüs vakalarından sonra bir kez daha karantinaya girme kararı aldı. Bu karantina salgının başlamasından sonra alınan ikinci karantina kararı.

Tüm ülkede uygulanacak karantina tedbirleri Başbakan Miçotakis tarafından açıklandı.

Başbakan Miçotakis açıklamasında 'Artan vaka sayıları karşısında geç kalmaktansa sert önlemler almayı tercih ettim.' ifadesini kullandı.

Yunanistan'da tüm ülkede geçerli olacak karantina uygulaması 7 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Yunanistan ülkedeki ilk karantina uygulamasını şubatta devreye sokmuştu ve mayıs ayında karantina kaldırılana kadar diğer Avrupa ülkelerine göre koronavirüs salgınında nispeten daha iyi durumda gözüküyordu.

Ülkede ekim ayından itibaren vaka artışları hızlanmaya başladı. Yunanistan'da dün salgının en yüksek vaka sayısı 2 bin 646 olarak açıklandı.

Bu rakamla birlikte Yunanistan'ın toplam vaka sayısı 46 bin 892'ye ulaşırken ülkede 673 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Etiketler : yunanistan koronavirüs kovid-19 karantina
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