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09 Ekim 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 11:00:00

Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti

Kaynak: AA

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Yunanistan, İsrail'de bulunan 81 vatandaşını ülkeye getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iki farklı tur ile İsrail'e giden 81 Yunan vatandaşı Yunanistan'a döndü.

İsrail'deki 68 kişinin tahliye edilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Etiketler : yunanistan israil tahliye hamas gazze
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