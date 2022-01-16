"Geri adım attılar"

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16 Ocak 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 08:32:00

Yunanistan hakkında flaş iddia! Karasularında 12 mil talebinden vazgeçti

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Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı öne sürüldü. İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." dedi.

Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi.

Bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, "Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor." iddiasında bulundu.

Etiketler : kara suları Yunanistan 12 mil türkiye
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