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13 Haziran 2022 Pazartesi 22:46:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 22:47:00

Yunanistan gerilimi tırmandırıyor! 'Silahsız' adalarda tatbikat yapacak

Kaynak: TRT Haber

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Yunan basınında yer alan habere göre Atina, yaz boyunca bir dizi hava tatbikatı planlıyor. Bazı tatbikatlar için belirlenen bölgeler ise Lozan ve Paris Antlaşmaları ile silahsızlandırılmış statüde yer alan adaları da kapsıyor.

Türkiye karşıtı tutumunu sürdüren Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden 'To Vima' Atina'nın Ege Denizi'nde hava tatbikatları yapacağını duyurdu.

Tatbikatların ilk ikisi için seçilen bölgeler, Atina yönetiminin provokasyon arayışında olduğunu gösterir nitelikte.

14 Haziran'da planlanan ilk hava tatbikatı İstanbulya, İleki ve Rodos adaları arasında kalan bölgede yapılacak.

YUNANİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Akabinde 16 Haziran'da yapılacak tatbikatın alanı olarak belirlenen bölge de Bozbaba Adası. Bu ada da 1923 Lozan Barış Antlaşması ile silahsızlandırılmış ada statüsünde.

Etiketler : Türkiye Yunanistan Tatbikat
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