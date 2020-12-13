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13 Aralık 2020 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 14:38:00

Yunanistan, Fransa, İsrail ve Ermenistan sokakları alev alev

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Fransa, Yunanistan, İsrail ve Ermenistan'da halk sokaklara döküldü. İsrail'in çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici Netanyahu'yu bir kez daha istifaya çağırırken Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet binası önünde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesine yönelik protestolar devam ediyor. Fransa'da, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı protesto edilirken Yunanistan'da ise çok sayıda medya kurumu, basın alanında yapılması planlanan yasa değişikliğini protesto amacıyla greve gitti.

Fransa, Yunanistan, İsrail ve Ermenistan'da halk eylemlerini sürdürüyor. İsrail'in çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici Netanyahu'yu bir kez daha istifaya çağırırken Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet binası önünde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesine yönelik protestolar devam ediyor. Fransa'da, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı protesto edilirken Yunanistan'da ise çok sayıda medya kurumu, basın alanında yapılması planlanan yasa değişikliğini protesto amacıyla greve gitti.

FRANSA'DA MACRON YÖNETİMİ KARŞITI PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslüman vatandaşları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tarası ülkede artan İslamofobi protesto edildi. Paris'teki Chatelet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Protestocular, güvenlik yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti. İslamofobi karşıtı göstericilerin de katıldığı eylemde, Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı da protesto edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

ERMENİSTAN'DA ERİVAN SOKAKLARI KARIŞTI

İşgalci Ermenistan'n başkenti Erivan'da kaos hergeçen gün büyüyor. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan'ın Karabağ konusunda yaptıkları anlaşmanın ardından Erivan'da muhalefet partileri, Paşinyan’ı vatana ihanet ile suçlayarak istifasını talep etti.

Paşinyan'ı protesto edenler “Nikol istifa” sloganı atarak, Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu. Hükümet binasına girmeye çalışan onlarca protestocu gözaltına alındı.

İSRAİL'DE NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİLER 25. GÜNÜNDE

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu’yu protesto etti.

Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak başbakanın görevi bırakmasını talep etti.

Protestocularla güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İsrail polisi, 13 göstericiyi gözaltına aldı.

Netanyahu karşıtı gösteriler, İsrail'in birçok kentinde yaklaşık 7 aydır düzenleniyor.

YUNANİSTAN'DA GREV

Yunanistan'da kamu ve özel televizyon kanallarının da aralarında bulunduğu çok sayıda medya kurumu, basın alanında yapılması planlanan yasa değişikliğini protesto amacıyla greve gitti.

AA'da yer alan haberde devlet ajansı ANA-MPA ile devlet televizyon ve radyosu ERT'in de bulunduğu medya kurumları, dün akşamdan bu yana yaptıkları kısmi grevi genişleterek yarın akşama kadar uzatma kararı aldı.

Panellen Gazeteciler Dernekleri Federasyonu (POESY), Yunan Radyo ve Televizyon Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonu (POSPERT) ve Basın-Yayın Kurumları Çalışanları Dernekleri Federasyonunun (POEPTYM) çağrısıyla dün yerel saatle 18.00 'de başlayan grevin 24 saat daha uzatıldığı duyuruldu.

Söz konusu federasyonlarca yapılan ortak açıklamada, gelecek hafta Meclise sunulması beklenen yasa tasarısının "Sürekli kötüleşen sağlık krizi ortamında objektif haber için elverişsiz şartlarda her gün mücadele veren basın çalışanlarına büyük bir darbe indirdiği" belirtildi.

Tasarının derhal geri alınmasını talep eden federasyonlar, bu yasayla "toplu işten çıkarmaların önünün açılacağı" endişesini dile getirdi.

Televizyon kanallarında 400 çalışan şartını 280'e indirmeyi öngören tasarının, iş sözleşmelerinde gazeteciler aleyhine daha esnek maddeler de içerdiğinin altı çizildi.

ANA-MPA, ERT ve çok sayıda özel basın kurumunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler hariç tüm haber akışını durduğu gözlenirken, grevin, hükümetin tavrında bir değişiklik olmaması halinde tekrar uzatılması bekleniyor.

Etiketler : ermenistan yunanistan israil fransa protesto
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