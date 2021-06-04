Yine Türkiye'yi hedef aldı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yine Türkiye'yi hedef alarak, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyaretinde Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesini "provokatif" olarak değerlendirdi.



Yeni Şafak'ın haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Patras'ta şehrinde düzenlenen 9. Bölgesel Büyüme Konferansı'nda Türkiye'yi hedef aldı ve ülkesindeki Türkleri yok saydı. Dendias, ülkesinde Türk azınlığın olmadığını savundu.

"ÇAVUŞOĞLU'NUN ZİYARETİ PROVOKATİFTİ"

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Yunan bakan, bunun "provakatif bir adım" olduğunu söyledi.

YİNE AB'NİN ARKASINA SIĞINDI

Dendias, "Yunanistan kendine güvenen bir Avrupa ülkesidir" ifadesini kullanarak bir kez daha Avrupa Birliği'nin arkasına sığınmaya kalkıştı.