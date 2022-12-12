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12 Aralık 2022 Pazartesi 18:17:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 18:17:00

Yunanistan'da Çalışma Bakanı'nın istihbarat tarafından dinlendiği iddia edildi

Kaynak: AA

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Yunanistan Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis'in İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından "dinlendiği" iddia edildi.

Documento gazetesinin haberinde, dinleme skandalı ilişkin gazetenin yayımladığı ilk listede yer alan Hacidakis'in, EYP tarafından yaklaşık bir yıl dinlendiği ileri sürüldü.

Hacidakis'in resmi telefon hattının "5046c kodu" ile izlendiği öne sürülen haberde, dinlemenin 27 Kasım 2020-17 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştiği iddiasına yer verildi.

Çevre ve Enerji Bakanlığı görevini yürütürken yapılan dinlemede Hacidakis'in iş insanları, bakanlar, bağlı olduğu Yeni Demokrasi Partisi içi isimler ile görüşmeleri kadar, Yunanistan Elektrik Kurumu (DEİ) yönetimi ile konuşmalarının da mercek altına alındığı öne sürüldü.

Haberde, gazetenin bağlantıya geçtiği Hacidakis'in, dinlendiğine inanmadığına ilişkin bir ifadede bulunmadığı ancak Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kendisini dinlediğine inanmadığını söylediği aktarıldı.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, bugünkü haftalık olağan basın toplantısında, casus yazılım programı aracılığıyla telefonların dinlenmesiyle mücadele konusunda hükümetin ağustostan beri siyasi ve hukuki açıdan inisiyatif aldığını ileri sürdü.

Yannis İkonomu, EYP içerisindeki olası "çerçeve dışı" eylemler de dahil olmak üzere, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) iktidarı döneminin de dahil olduğu uzun bir süreci Yunan yargısının inceleyeceğini belirtti.

Yunanistan'da dinleme skandalı, nisanda Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.

Kostis Hacidakis'in ismi 6 Kasım'da Documento gazetesinin yayımladığı "dinlenildiği" iddia edilenler listesinde yer almıştı.

Etiketler : Yunan basını Çalışma Bakanı istihbarat
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