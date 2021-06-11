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11 Haziran 2021 Cuma 14:37:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 14:37:00

Yunanistan basınından tarihi Türkiye itirafı: İçler acısı haldeyiz

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Yunanistan Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği beceri ve niteliği kendi donanmasına göre değerlendiren bir haber yayınladı. Haberde, Yunanistan'ın Türk denizciliğine karşı durumlarının içler acısı olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği kabiliyeti, Yunanistan'ı tedirgin etti. Yunan basını kendi donanmasını kıyasladığı bir haberde Türk denizciliğine karşı durumlarının içler acısı olduğunu ifade etti.

İHA'lar, SİHA'ar, yerli ve milli konseptteki silahlar ve mühimmatlar ve bu alanda yapılan atılım tüm dünyanın dikkatini çekerken, Yunanistan Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği beceri ve niteliği kendi donanmasına göre değerlendiren bir haber yayınladı.

Haber 7'nin Yunanistan'da yayın yapan SL Press isimli haber sitesinden derlediği habere göre, Haberde Türk donanmasının son dönemde elde ettiği atılıma değinilirken, Yunan gemilerinin Türkiye karşısında içler acısı halde bulunduğu benzetmesi dikkat çekti.

MAVİ VATAN DESTEĞİ

Atılan her adımın Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını desteklediğinin vurgulanırken, "Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye, gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı." denildi.

Haberde Türk donanmasında bulunan gemilerin imkan, kabiliyet, yaş ve teknolojik yeniliklerine de dikkat çekilirken, "Ankara, modern ve güçlü bir filonun, Doğu Akdeniz'de silahlı kuvvetlerine güç katabileceğini biliyor." ifadeleri yer aldı.

"DURUMUMUZ İÇLER ACISI"

Haberde, Başkan Erdoğan'ın ilerleyen dönemde ülke yönetiminin başında olmaması halinde bile bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin deniz gücünün temellerinin atıldığı sağlam şekilde atıldığı vurgulanarak, "Yunan gemi inşa endüstrisi, herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan on yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten içler acısı bir durum" denildi.

Etiketler : YUNANİSTAN TÜRKİYE TÜRK DONANMASI
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