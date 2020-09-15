15 Eylül 2020 Salı 14:02:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 14:04:00
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamada, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
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