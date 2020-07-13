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Yunanistan şaşkına döndü: Ayasofya kararı sonrası 'boykot' çağrısı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:52:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:52:00

Yunanistan Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemedi! 'Türk ürünlerine boykot' çağrısı

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Türkiye'nin 86 yıl aranın ardından Ayasofya'yı tekrar ibadete açması komşuda büyük sorun yarattı. Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis, Ayasofya kararı sonrası tüketicilere Türk mallarını boykot etme çağrısı yaptı.

Türkiye sınırları içinde bulunan ve vakıf arazisi olan Ayasofya'nın asıl haline dönüştürülmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan'da sular durulmuyor. Türkiye'nin bu güçlü adımı karşısında şaşkına dönen Yunanistan'da tüketicilere Türk ürünlerine karşı boykot çağrısında bulunuldu.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU YUNANİSTAN'I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Pire Ticaret ve Sanayi Odası ve Yunanistan Ticaret ve Yatırım Konfederasyonu Başkanı Vassilis Korkidis'in, Yunanistan Merkez Odalar Birliği'ne yazdığı ve ekonomi dergisi Naftemporiki'de yayınlanan mektubunda, "Ülkemizin resmi pozisyonu, vatandaşlarımızın kabul ettiği ve tamamen saygı duyduğu hükümet ve diplomatik düzeydeki çabalardan bağımsız olarak, Merkez Odalar Birliği'ne, girişimciler olarak Türkiye ile ithalat ve ihracat yapmadığımız, tüketiciler olarak 868 ve 869 barkod numarası ile başlayan ürünleri satın almadığımız bir protesto kararının almasını öneriyorum" diyerek Ayasofya'nın Müslümanlar için ibadete açılmasından ne denli rahatsızlık duyduğunu açık etti.

AYASOFYA'YI YEDİREMEYİP TÜRK ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI YAPTILAR

Korkidis, Türkiye'nin eylemleri nedeniyle Yunan pazarının Türk ürünlerini boykot etmesi ve hükümetin AB'den ticari yaptırımlar uygulamasını talep etmesi gerektiğini kaydetti.

Korkidis, Türkiye'den ürün ithalatı ve tüketiminin yasaklanmasının ardından, bunun bir yanıtının olacağını ve Yunan ekonomisine büyük zarar vereceğini bildiğini belirterek, "Ancak bir Yunan, Hıristiyan ve dünya kültür anıtının düşüşüne yönelik eylemlerin bedeli ne kadardır?" diye sordu.

"YAKIN EKONOMİK İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İÇİN BİR NEDEN YOK"

Korkidis, Türkiye'nin Yunan ürünlerinin önemli bir ithalatçısı olduğunu ancak aynı zamanda savunma ve göçmenler için büyük harcamalar yapılmasına neden olduğuna vurgu yaparak, "Yunan ürünlerinin Türkiye'ye ihracatı 1.4 milyar avroya ulaşabilir ancak Türkiye'den ithalat da 1 milyar avroya yakın. Peki Türk provokasyonlarını dengelemek için yeterli pozitif ticaret dengesi var mı? Neden dini inançlarımıza, tarihimize ve ulusal egemenlik haklarımıza sürekli meydan okuyan bir ülke ile yakın ekonomik ilişkileri sürdürelim?" dedi.

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