Yunanistan'dan küstah çağrı! Avrupa'ya çağrı yaptılar

Yunanistan "Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasına karşı" Avrupa'da destek arıyor!
Kaynak: AA
Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına karşı Avrupa'dan beklediği desteği bulamayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropulu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerine mektup gönderdi.
Sakellaropulu, aralarında Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matterala’nın da bulunduğu 14 AB üyesi ülke liderine gönderdiği mektubunda, Türkiye’nin söz konusu kararına karşı Avrupa'nın "sesini yükseltmesi ve bunu kınaması gerektiğini" savundu.
Sakellaropulu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasının "bir fetih, hoşgörüsüzlük, içine kapanma ve kuşkuculuk sembolü olduğu" iddiasında bulundu.
Mektubunda, bu mekanın, "Avrupa'nın ortak mirasının bölünmez bir parçası olduğunu" öne süren Sakellaropulu, "Türkiye’yi, bu kararı gözden geçirmeye ve iptal etmeye çağırmaktan vazgeçmemeliyiz." ifadesini kullandı.
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