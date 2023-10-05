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05 Ekim 2023 Perşembe 16:25:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 16:25:00

Yunanistan, AB bütçesinin artırılmasını talep edecek

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iklim krizi ve düzensiz göç gibi ortak Avrupa sorunları için bütçenin artırılmasını talep edecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iklim krizi ve düzensiz göç gibi ortak Avrupa sorunları için bütçenin artırılmasını isteyeceğini belirtti.

İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) üçüncü toplantısına katılan Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, iklim krizi sorununun tüm Avrupa'yı ilgilendirdiğini söyledi.

Miçotakis, iklim kriziyle mücadele için bu konuya ayrılan Avrupa Birliği (AB) fonlarının artırılmasını sağlayacak şekilde AB bütçesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yarın düzenlenecek AB Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda Avrupa'yı meşgul eden birçok sorunun ele alınacağını aktaran Miçotakis, göç sorununa ilişkin "Tüm AB'yi ilgilendiren böylesi kritik bir konu ile mücadele için daha çok Avrupa kaynağının kullanılmasını sağlayacak bir revizyonla AB bütçesinin artırılması ihtiyacını ısrarla dile getireceğim." dedi.

Aynı şeyin iklim krizi için de geçerli olduğuna işaret eden Miçotakis, "Bugün Avrupa Dayanışma Fonu'ndan doğal afetlerle mücadele için ayrılan kaynaklar çok sınırlı." ifadesini kullandı.

Etiketler : bütçe artışı YUNANİSTAN AB MİÇOTAKİS
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