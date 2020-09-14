Yunan'ın eski bakanı Nikos Kotzias: Türkiye haklı

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunanistan'a telkinlerde bulundu.



Bölgedeki kriz için Türkiye ile müzakerelerde bulunması gerektiğini söyleyen Kotzias, Yunanistan’ın Kıta Sahanlığı iddiasının inandırıcı ve gerçekçi olmadığını belirterek Türkiye’nin haklılığını gözler önüne sermiş oldu.