14 Eylül 2020 Pazartesi 01:13:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 01:13:00
Yunan'ın eski bakanı Nikos Kotzias: Türkiye haklı
Kaynak: Akşam
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Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimize en çok ses çıkartan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias yaptığı açıklamada Türkiye'nin tezlerinde haklı olduğunu kaydetti.
Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Yunanistan'a telkinlerde bulundu.
Bölgedeki kriz için Türkiye ile müzakerelerde bulunması gerektiğini söyleyen Kotzias, Yunanistan’ın Kıta Sahanlığı iddiasının inandırıcı ve gerçekçi olmadığını belirterek Türkiye’nin haklılığını gözler önüne sermiş oldu.
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