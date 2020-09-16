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16 Eylül 2020 Çarşamba 09:16:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 09:23:00

Yunan vekilden itiraf gibi sözler: Erdoğan bizi asla umursamayacak

Kaynak: DHA

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Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimi tırmandıran taraf Yunan'ın vekili Dimitris Kammenos Lahey'e gidildiği takdirde Meis adasını kaybedeceklerini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın kararlılığı konusunda da açıklama yapan Kammenos 'Erdoğan herhangi bir kimseye aldırış etmiyor' dedi.

Yunan milletvekili Dimitris Kammenos, Meis adasına ilişkin itirafta bulunarak, “Yunanistan Lahey'e giderse, Meis Adası'nı kaybeder. ABD'nin Türkiye'den Yavuz gemisinin bölgeyi terk etmesini istemesi bir şey ifade etmiyor.' açıklamasını yaptı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'dan itirafların ardı kesilmiyor. Yunanistan milletvekili Dimitris Kammenos'tan Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumak için mücadelesini sürdüren Türkiye ve Meis adasına ilişkin itiraf gibi açıklama geldi.

"YUNANİSTAN LAHEY'E GİDERSE MEİS'İ KAYBEDER"

Yunanistan merkezli Skai TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Kammenos, “Yunanistan Lahey’e giderse, Meis Adası’nı kaybeder. ABD’nin Türkiye’den Yavuz gemisinin bölgeyi terk etmesini istemesi bir şey ifade etmiyor” dedi. Kammenos, Yunanistan’ın Lahey’e gitmesi durumunda Meis’i kaybedeceğini itiraf ederek şöyle konuştu:

“Beni daha çok başka bir şey ilgilendiriyor. Bu konuda Yunan halkına gerçeği söylemeliyiz. Bakoyanni (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kız kardeşi) Meis’in münhasır ekonomik bölgesini kaybedeceğimizi bildiğimiz halde Lahey’e gitmemiz gerektiğini söyledi. Ona katılmıyorum. Yunan halkına eğer Lahey’e gidersek Meis Adası’nın münhasır ekonomik bölgesini (MEB) kaybedeceğimizi söylememiz gerekiyor. İnsanlara gerçeği söylememiz gerekiyor. İnsanlar Lahey’e gitmemiz gerektiğini söylediğinde bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Elimizde olan çoğu şeyi kaybederiz. Ben Meis’i ve kıta sahanlığımızı kaybedeceğimizi söylüyorum. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos, Türkiye’nin geniş bir sahile sahip olduğu konusunda bir konuşması var. Bu tam olarak mahkemede bir sorun olacak çünkü herkes için geçerli bir karar almak zorunda kalacaklar. Bu yüzden Amerikalılar, anlaşmaya varmak için baskı yapıyor. İnsanlara Lahey’e gidersek Meis’i kaybedeceğimizi söylemeliyiz.”

“ERDOĞAN BİZİ ASLA UMURSAMAYACAK”

Kammenos, ABD’nin Yavuz gemisinin faaliyetlerini ‘barışçıl’ yollarla durdurmasını sağlaması gerektiğini öne sürerek, “Çünkü Türk lideri Erdoğan kimseyi umursamıyor. Bizi bir daha asla umursamayacak. O gemi o bölgeyi asla terk etmeyecek” dedi. ABD’nin uyguladığı baskıya rağmen Türkiye’nin faaliyetlerine devam edip etmeyeceği sorusuna Kammenos, “Erdoğan onlara ya da herhangi bir kimseye aldırış etmiyor” dedi.

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