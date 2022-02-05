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05 Şubat 2022 Cumartesi 10:56:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 10:56:00

Yunan parlametosunu sarsan itiraf! "Türkler daha iyisini alacak"

Kaynak: Sabah

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Yunanistan parlamentosunda, Batı ile yapılan silah anlaşmalarıyla ilgili yapılan görüşme sırasında Yunan vekilin yaptığı itiraf parlamentoda soğuk rüzgarlar estirdi. Parlamentoda konuşan Yunan vekil, “Türkler, denizaltılarımızdan daha modernini alacak” eleştirisi ülkede tartışmalara yol açtı.

Yunanistan'ın Batı ile yaptığı silah anlaşmaları, Atina hükümetinde karmaşaya neden oldu. Yunan vekil, "Türkler, denizaltılarımızdan daha modernini alacak" eleştirisini yaparak itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yunanistan'ın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışı ülke içinde de büyük tepkilere neden oluyor. Fransa ve ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları üzerine zafer havasına giren Atina'ya kötü haberler gelmeye başladı.

Hükümetin zafer nidaları yerini tepkilere bıraktı. Yunan Parlamentosu'nda konuşan KKE Milletvekili Thanasis Pafilis, "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok." dedi.

Pafilis, "Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve daha iyi olan Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : yunanistan parlamento türkiye
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