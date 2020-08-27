Yunan parlamentosundan provokatif karar! Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını onayladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan'ı telaşlandırdı. Atina yönetimi, Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı.

Yunanistan Parlamentosu da Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

BAKANLIK SERT YANIT VERMİŞTİ

Bakanlık, anlaşma ile Mısır’ın bilerek kendi deniz yetki alanlarından vazgeçtiğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

*2003’te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, Yunanistan’la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır.

*Bu anlaşmayla Libya’nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri’nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur.

Libya, Mısır ve Yunanistan’ın imzaladığı anlaşma sonrasında Türkiye ile yapılan anlaşmaya bağlı kalacaklarını teyit etmişti.