Yunanistan'da SİHA paniği: Türkler etrafımızı kuşattı

Aşırı sağcı Yunan milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Balkanlarda yürüttüğü diplomasiyi 'tehdit' olarak nitelendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ile yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yunan vekil "Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız" diye konuştu.

Aşırı sağcı Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Velopulos, Yunanistan'ın 200 Rafaelesi de olsa yine de Bayraktar'larla baş edemeyeceğini ve East Med'in 'cenazesinin kalktığını' ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar'a yeniden adım attığını belirten vekil, şunları söyledi:

Türkler etrafımızı sardı Kapsabalis Bey. Kuşatıldık. Kimse anlayamıyor mu? Hala son 'Türk yiyici' Bay Dendias'ımız var diye kendimizi kandırıyoruz. İnanılmaz olaylar oluyor Kapsabalis Bey. Gerçekten endişelenmeye başladım. 200 Rafaele alsak bile gelecek için endişeleniyorum. Bir örnek vereceğim, diyelim ki Yunanistan'ın 200 Rafaelesi var ve Türkiye'nin de 400 Bayraktar'ı var. Sonra diyelim ki onları Egeye seferber ettiler. Bu bizim savaş uçaklarımızın radarında 400 sinyal demek. Jetlerimiz bilinen ihaları takip edecek ama yukarıdan gelen başka savaş uçakları olacak. Ne olduğunu anlatabildim mi Kapsabalis Bey? Bunun hakkında daha da fazlasını söyleyebilirim.