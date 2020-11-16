Yunan medyasından itiraf: Türk SİHA'ları bizi çok zorlayacak

Yunan medyasından itiraf: Türk SİHA'ları bizi çok zorlayacak

Zırhlı ve mekanize oluşumlarının, İHA'lar karşısında savunmasız olduğunu belirten Yunan medyası, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı kullandığı Türk SİHA'larının Karabağ'da gösterdiği başarının Yunan hükümeti tarafından dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

"TÜRK SİHA'LARI HAVA KUVVETLERİMİZİ ZORLAYACAK"

Star.com.tr'den aktarılan habere göre, İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturan Türkiye'nin ülke genelinde insansız hava araçlarının kullanımını yaygınlaştırırken Yunanistan'ın gelişmeleri sadece izlediğine dikkat çeken Yunan medyası, Türk SİHA’larının Ege’de Yunan hava kuvvetlerini çok zorlayacağını ifade etti.

TÜRK SİHA'LARI KARABAĞ'DA KİLİT ROL ALDI

Haberde, "Türk insansız hava araçlarının etkin kullanımı, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettikleri kazanımlarda kilit faktör oldu. Özellikle 2020'nin başlarında, Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Türk ordusu, insansız hava araçlarıyla keşif, gözetleme ve hedef bulma gibi çeşitli görevleri yerine getirdi" denildi.

TÜRK MAM-L GÜCÜNÜ KANITLADI

Hem Suriye hem de Libya'da Bayraktar TB-2'nin Rus Pantsir uçaksavar sistemlerine karşı büyük bir başarı elde ettiğinden bahseden Yunan medyası aynı başarının Karabağ'da da gösterildiğine vurgu yaptı. Haberde, "Türk SİHA'ları Ermenistan'a ait uçaksavarları acımasızca yok etti. Elbette özellikle Türk MAM-L gücünü kanıtladı. Sadece çatışmanın ilk iki haftasında Azerbaycan, yaklaşık 60 uçaksavar sistemini imha ettiğine dair söylentiler muhtemelen doğru" ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN'IN YAYINLADIĞI VİDEOLAR ETKİLİ OLDU

Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşanan çatışmaların ilk gününden itibaren Türk SİHA'larının Ermenistan'a ait tankların etkisiz hale getirilmesine dair videolar yayınlayarak Ermenistan ordusunun moralinin kırılmasında büyük bir rol oynadığını belirten Yunan medyası, "Elbette psikolojik operasyonlarda insansız hava araçlarının önemini kimse göz ardı edemez. Ülkemiz de bu "psikolojik operasyonların" tadına baktı" ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU, SİHA'LARLA DONATILACAK

Türkiye'nin TCG Anadolu uçak gemisini insansız hava araçlarıyla donatacağını belirten haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" sözlerine yer verildi.

TÜRK SİHA'LARI KARŞISINDA F-16'LAR PAHALIYA MAL OLUYOR

Türkiye'nin Ege'de İHA'ları aktif bir şekilde kullandığını ifade eden Yunan medyası, Yunan hava kuvvetlerinin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına bunun da pahalıya mal olduğuna dikkat çekti.