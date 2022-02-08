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08 Şubat 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 11:30:00

Yunan medyasında "Türkiye" hazımsızlığı: ABD Mısır'ı da sattı

Kaynak: Yeni Şafak

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ABD'nin Mısır ile imzalayacağı 130 milyon dolarlık askeri yardım anlaşmasını geri çekeceği iddiaları Yunan basınında geniş yer buldu. News Break isimli haber sitesi, Biden yönetiminin Türkiye'nin bölgesel çıkarları için kendilerinden sonra 'Mısır'ı da sattığını' öne sürdü.

Bazı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Joe Biden yönetiminin Mısır'a 130 milyon dolarlık askeri yardımı geri çekeceğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu ret kararının gerekçesi olarak ise Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösterildi.

"ABD, TÜRKİYE İÇİN MISIR'I DA SATIYOR"

Söz konusu gelişme Yunanistan basınında geniş yer buldu. News Break isimli haber sitesinde, 'ABD'nin Mısır'ı da sattığı' vurgulandı.

Biden hükümetinin her alanda 'Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğinin' ifade edildiği haberde, "Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet" denildi.

ABD'Yİ 'İHANETLE' SUÇLADILAR

ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda hayata geçireceğini açıkladığı fakat vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yapan Yunan basını, "Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler." ifadelerine yer verdi.

ABD'NİN GERİ ÇEKTİĞİ EASTMED PROJESİ NEDİR?

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

Etiketler : abd mısır atina yunanistan türkiye
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