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31 Mayıs 2020 Pazar 23:42:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 23:42:00

Yunan, insanlığa duvar örüyor

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Yunanistan, Türkiye'den olası yeni bir sığınmacı akınına karşı önlemini almak için, Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafına toplam 208 kilometrelik bir bariyer kurmaya başladı.

Yunanistan hükümeti, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin kendi tarafındaki bariyerleri genişletme kararı aldığını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,Yunan medyasından Realnews gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye’den olası bir göç dalgasına karşı yeni hazırlık içinde olduklarını belirtti.

YUNANİSTAN 'İNSANLIĞA' DUVAR ÖRÜYOR

Dendias, "Sınırımızı korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

Yunan medyası ise Atina hükümetinin, Meriç Nehri’nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuracağını ve Atina'nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığını aktardı.

HALİHAZIRDA 12 KİLOMETRELİK BİR ÇİT BULUNUYOR

Öte yandan sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit bulunuyor.

Geçtiğimiz Şubat ayı sorunda Türkiye, Yunanistan sınırındaki kapıların, Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen göçmen ve sığınmacılar için açık olduğunu ve bu kişilerin Türk güvenlik ve sınır görevlileri tarafından durdurulmayacağını açıklamıştı.

Ankara’nın bu hamlesi üzerine sınıra akın eden yüzlerce sığınmacı, Yunan sınır güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

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