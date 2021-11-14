Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz

Yunanistan'ın Sivil Acil Durum Planlama ve Kıdemli Sivil Acil Durum Planlama Komitelerinde NATO Ulusal Temsilcisi Emekli Korgeneral Lambros Tzoumis "hiç kimsenin, herhangi bir yabancı gücün garanti verdiği yanılsamasını sürdürmemesi" gerektiğini vurguladı.

ABD VE İSRAİL İŞBİRLİKLERİNİN SEBEBİ SİHA'LAR

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nda kurmay ve yöneticilik görevlerinde bulunan Tzoumis Bayraktar SİHA'lara özellikle değindi. Tzoumis "Yunan hava kuvvetlerinin başına bela olan Türk İnsansız Hava Araçları. Türk SİHA'ları ve yürüttükleri casusluk faaliyetleriyle ile ilgilenilmesi konusuna öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu soruna karşı alınacak önlemler ele alınmalı. Yunanistan bu sebeple ABD ve İsrail ile askeri işbirliğini geliştirdi." dedi.

TÜRKİYE'NİN YANINDA, YUNAN SAVUNMA SANAYİSİ PARLAK DEĞİL

Emekli Korgeneral Tzoumis, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 60-65'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

Tzoumis "Ankara, beklentileri doğrultusunda ikili anlaşmazlıkların kapsamlı bir şekilde çözülmesi için müzakere masasına gelmemizi istiyor." dedi.

Emekli korgeneral, Türkiye için "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir." dedi.

Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin asıl amacı hedeflerine direniş göstermeden ulaşması" diye konuştu.

Tzoumis son olarak Yunan ordusunda, patlak verebilecek herhangi bir olaya karşı bununla mücadele için ayrıntılı talimatlar olduğunu vurguladı.