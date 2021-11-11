Yunan gazetesine haddini bildirdi: Türkiye ile yakın dostuz
Kaynak: Yeni Şafak
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Yunan gazetesi Nea'nın, “Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki rolünün endişe yarattığı”nı ima eden sorusuna sert tepki göstererek, "Türkiye ile yakın dostuz ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz." ifadesinde bulundu.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin bölgedeki rolünün endişe yarattığını ileri süren Yunan gazetesine haddini bildirdi.
Nea gazetesinin "Türkiye'nin Batı Balkanlar'ı Avrupa Birliği'nden uzaklaştırdığını" iddia eden ve "Türkiye'nin bölgedeki rolünün endişe yarattığını" ima eden sorusuna cevap veren Rama, Türkiye'yi herhangi bir istikrarsızlaştırma eylemiyle bağdaştıracak hiçbir şey bulunmadığını söyledi.
Rama, "Türkiye'nin Arnavutluk'un, Yunanistan ve İtalya'nın stratejik ortağı olduğunu biliyorum. Türkiye, Arnavutluk'un yakın dostudur ve ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin Batı Balkanlar'ın Avrupa rotasını bozmaya çalışması söz konusu değil" dedi.