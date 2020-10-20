Yunan gazetesi Macron'un hezimetini yazdı: Türkiye'ye yaptırım çıkaramadı

Doğu Akdeniz’de korsanlığa soyunan Yunanistan, AB Konseyi toplantısından Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da desteğine rağmen Türkiye’ye yaptırım kararı çıkartamadı.

CİDDİYE ALMADILAR

Akşam'ın haberine göre, Yunan gazetesi To Vima, toplantıda Yunanistan’ın önerdiği “AB, Türkiye’ye silah ambargosu uygulasın” teklifinin, Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta tarafından reddedildiğini yazdı. Öneriye Fransa, Avusturya ve Slovenya destek verirken, diğer AB ülkeleri ise öneriyi ciddiye almadı. Gazete teklifi reddeden 5 ülkenin, ekonomik nedenler ve Türkiye’nin mültecilere kapıyı açmasından korktuğu için öneriye sıcak bakmadığını iddia etti. AB’nin bir ülkeye ambargo veya yaptırım uygulayabilmesi için, bütün üyelerin onay vermesi gerekiyor.