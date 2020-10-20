Yunan gazetesi Macron'un hezimetini yazdı: Türkiye'ye yaptırım çıkaramadı
Yunan gazetesi, geçen hafta yapılan AB Konseyi toplantısının perde arkasını yazdı. Toplantıda Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'ye yönelik silah satışına ambargo konulması için teklif sundu. Yunanistan, Fransa, Avusturya ve Slovenya teklifi kabul etti. Ancak bu kararın Ankara ile ilişkileri zedeleyeceğini düşünen Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta teklifi reddetti, Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı.
Doğu Akdeniz’de korsanlığa soyunan Yunanistan, AB Konseyi toplantısından Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da desteğine rağmen Türkiye’ye yaptırım kararı çıkartamadı.
CİDDİYE ALMADILAR
Akşam'ın haberine göre, Yunan gazetesi To Vima, toplantıda Yunanistan’ın önerdiği “AB, Türkiye’ye silah ambargosu uygulasın” teklifinin, Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta tarafından reddedildiğini yazdı. Öneriye Fransa, Avusturya ve Slovenya destek verirken, diğer AB ülkeleri ise öneriyi ciddiye almadı. Gazete teklifi reddeden 5 ülkenin, ekonomik nedenler ve Türkiye’nin mültecilere kapıyı açmasından korktuğu için öneriye sıcak bakmadığını iddia etti. AB’nin bir ülkeye ambargo veya yaptırım uygulayabilmesi için, bütün üyelerin onay vermesi gerekiyor.
- Bakanlık açıkladı: Hepsi öldürüldü!
- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne seslendi "Minsk'in beyin ölümü gerçekleşti"
- İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi BAE oldu
- Ermenistan'a ağır darbe! İşgalden kurtarılan köyde ele geçirildi
- Yunan gazetesi Macron'un hezimetini yazdı: Türkiye'ye yaptırım çıkaramadı
- Dağlık Karabağ'da tarihi an: 28 yıl sonra ezan sesi yükseldi