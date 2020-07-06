Yunan Başpiskopos'tan haddini aşan açıklama

Yunan Başpiskopos'tan Ayasofya ile ilgili haddini aşan açıklama: Türkiye buna cesaret edemez
Yunan Başpiskopos, 'Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye çevirmeye cesaret edeceğine inanmıyorum' sözleriyle haddini aşan ifadeler kullandı.
Türkiye'nin Ayasofya'yla ilgili girişimden sonra Yunanistan'dan haddini aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama Mesogeios televizyonuna konuşan Atina Başpiskoposu Leronymos'tan geldi. Yunan Başpiskopos, "Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye çevirmeye cesaret edeceğine inanmıyorum" sözleriyle haddini aşan ifadeler kullandı.