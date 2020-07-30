Yunan Başpapaz Lambros Fotopulos'tan Başkan Erdoğan'a Ayasofya övgüsü: Bize ders verdi

Atina Üniversitesi Teoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi, eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Avukatı Başpapaz Lambros Fotopulos “Erdoğan’ın Dersi” başlıklı bir yazı yayınlayarak Yunanistan hükümetini ağır eleştiriler yöneltti.



Ayasofya-i Kebir-i Cami Şerifi’nin ibadete açılmasından bahseden Fotopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılıştaki duruşuna değindi.

Yunan papaz yazısında Ortodoks camiasının Ayasofya’da ayin yapmaya layık olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Davut Peygamber ve imparatorlar gibi dinin aslına uygun bir şekilde dua ettiğini ifade etti.

YUNANİSTAN'A TEPKİ: ''KAFİR SİYASETÇİLER, AFOROZ EDİLMİŞ YÖNETİCİLER...''

Fotopulos, “Bugün Ayasofya'da bir Ortodoks ayini yapılsaydı, bugüne kadar bu kutsal yerden geçmiş ve Allah'ın insanla olan nadir buluşmasını yaşamış olan binlerce Ortodoks'un kemikleri sızlayacaktı. Çünkü ön sırada imansız insanların, kafir siyasetçilerin, aforoz edilmiş devlet yöneticilerinin, Papa'nın temsilcilerinin, kardinallerin dikildiğini, kameralarda onların yüzlerinin yansıdığını göreceklerdi” şeklinde konuştu.

“Metropolitler ve papazlar gösterişli ayin kıyafetleriyle kendilerinden hoşnut bir vaziyette poz vereceklerdi” diyen Yunan papaz, “Kadın bakanlar ve milletvekilleri dar pantolonlarıyla ya da havadar giysileriyle bedenlerini teşhir edeceklerdi. Fanatik milliyetçiler putperestlerle birlikte bayraklarını tehditkar bir şekilde sallayacaklardı. Ateist büyükelçiler, yabancı devletlerin temsilcileri, hep birlikte aynı şovda her zaman olduğu gibi bu duruma devam edeceklerdi” diyerek Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına değindi.

''ERDOĞAN MÜTEVAZI BİR DİNDAR GİBİ KUR'AN OKUDU''

Fotopoulos, Başkan Erdoğan’ın Ayasofya’nın açılışında kıldığı Cuma namazına da değinerek, “Erdoğan Kitab-ı Mukaddes'in aslına uygun bir dua organize etti. Nasıl ki Davut peygamber halktan biri olarak Ahid Sandığı düşmanların elinden kurtarıldığında onun önüne geçip bunu kutlamıştı, Erdoğan da aynısını yaptı.

Mütevazı bir dindar gibi Kuran okudu ve cemaatle birlikte diz çöktü. Tıpkı Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla birlikte diz çöküp dua eden imparatorlar gibi yaptı bunu” ifadelerini kullandı.

''ERDOĞAN BİZE DERS VERDİ''

“Erdoğan bize bir ders verdi” diyen Yunan papaz, “Ayasofya cami olduktan sonra yapılan ilk dua eşsiz bir nezakete sahipti. Erkekler ve kadınlar ayrı yerlerde, her biri saygıyla, gayretle dua ediyordu” diye konuştu.