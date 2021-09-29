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29 Eylül 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 09:58:00

Yunan basınından çarpıcı iddia... Türkiye Rus 'Checkmate' uçaklarına yöneldi

Kaynak: star.com.tr

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Yunan basını, Türkiye'nin ikinci bir uçaksavar sistemi için Rusya ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, yeni Rus "Checkmate"in ise Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olduğunu belirtti.

Yunan basını, Türkiye'nin Rus Checkmate savaş uçaklarına yöneldiğini yazdı.

'TÜRKİYE'NİN YENİ SAVAŞ UÇAĞI ADAYI' DİYE DUYURDULAR!

star.com.tr'nin haberine göre, Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan kanalı CBS News'e verdiği röportajdaki "Şunu da bilmeleri gerekir ki artık eski Türkiye de yok. Bu Türkiye başka bir Türkiye. Savunma sanayisinde de biz her geçen gün daha ileri gidiyoruz, daha ileri gideceğiz. Ama yarın 'Niçin F-35'i almıyorsun?' diyemezler. Vermezsen almayız. O zaman biz daha başka kapılara da müracaat ederiz" açıklamalarına vurgu yaptı.

Yeni Rus "Checkmate"in Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olduğu belirtildi.

Ayrıca haberde Türkiye'nin ikinci bir uçaksavar sistemi için Rusya ile anlaşmaya çok yakın olduğu yazıldı.

Etiketler : Türkiye CBS News Checkmate yunanistan
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