Yunanistan Türk İHA'larına karşı çaresiz!

Dünyanın birçok kriz bölgesinde başarısıyla öne çıkan Türk SİHA ve İHA'ları tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Durumdan rahatsız olan Yunanistan ise Türk SİHA'larına karşı arayışa girdi. Yunan basını, savaş uçaklarının Türk SİHA/İHA'larını tespit edemediğini ve Atina'nın çare olarak İsrail ve ABD ile görüştüğünü yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kathimerini gazetesi, "Bu çerçevede İHA'ların uçuş sırasında yönünü değiştirebilecek ya da görüşünü engelleyen veya bu silahların kumanda merkezlerine müdahale edilebilecek" elektronik sistemler gözden geçiriliyor.

Fransız yapımı böyle bir sistem geçtiğimiz hafta Yunan Hava Kuvvetleri'ne sunulmuştu.

Bu çalışmalara paralel olarak İsrail tarafından geliştirilen ve "Demir Kubbe" adı verilen hava savunma sistemi ile ilgili görüşmeler de sürüyor.

'YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI TÜRK İHA'LARI TESPİT ETMEKTE ZORLANIYOR'

Yunan basınında son dönemde sık sık, Türk İHA'ları ve özellikle savaş bölgelerinde yer alan "Bayraktar TB2" tipi SİHA'ların görevleri ve yetenekleri detaylarıyla irdeleniyor.

Konuyla ilgili bazı yorumlarda, bugüne kadar gerek İsrail'den gerek ABD'den İHA kiralayan Yunanistan'ın, bundan böyle kendi İHA ve SİHA'larını geliştirmesi için, ABD'de ya da diğer gelişmiş ülkelerde yaşayan başarılı Yunan bilim insanlarını ülkeye davet etmesi de önerildi.

Naftenboriki gazetesi, "Bayraktarların savaş yöntemlerini değiştirdiğine"; Azerbaycan, Libya ve son olarak da Ukrayna'da önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Gazete, bu silahların Rusya'nın Karadaniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'nın batmasında önemli rol oynamış olabileceği iddialarına yer verdi.

Televizyonlardaki tartışma programlarında askeri uzmanlar, İHA'ların keşif uçuşları yaptığını öne sürdü. Uzmanlar, Türk jetlerini "önleme/püskürtme amaçlı" havalanan Yunan savaş uçaklarının İHA'ları tespit etmekte zorlandıklarına dikkat çekti.

İHA'ların Yunan hava kuvvetlerinin "baş ağrısı" haline geldiğine inanlardan biri olan iktidar partisi milletvekili emekli general Nikos Manolakos.

Yunan devlet radyosu ERA'ya konuşan Manolakos, "Yunanistan'ın kendi İHA'larını geliştirmekte çok geç kaldığını" söyledi.

Ancak Tesalya Üniversitesi'nde Yunanistan yapımı İHA'lar üzerindeki çalışmalardan henüz beklenilen randımanın sağlanamadığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin "acilen bir çözüm arayışı içinde olduğu" belirtiliyor.