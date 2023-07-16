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16 Temmuz 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 11:15:00

Yunan basını: ABD ile Türkiye arasındaki denge oyunlarında en büyük kaybeden biz oluyoruz

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Türkiye'nin NATO Zirvesi'nin kazananı olduğunu yazan Yunan basını, Atina hükümetini eleştirdi. Yunanistan'ın ABD bağımlılığının olumsuz yansımalarının an meselesi olduğunu belirten Yunan basını, ABD ile Türkiye arasındaki denge oyunlarında en büyük kaybedeninin Yunanistan olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesinin etkisi Yunanistan'da yankılanmaya devam ediyor.

NATO'dan çıkan sonuçları değerlendiren Yunan basını, "Ortaya çıkan ve Atina'yı ilgilendiren iki ana konu var: Birincisi, Erdoğan'ın kazanıp kazanmadığı... ikincisi, Yunanistan'ın kazanıp kazanmadığı" ifadelerini kullandı.

Haberde, Türkiye'nin İsveç, FETÖ, PKK ve Türk savunma sanayiye yönelik ambargo konularında istediğini alarak zirvenin kazananı olduğu vurgulandı.

Yunan dış politikasının Amerikan dış politikası ekseninde ilerlemesini eleştiren Yunan basını, Yunanistan'ın ABD bağımlılığının olumsuz yansımalarının an meselesi olduğunu belirtti.

Batı'nın Türkiye'yi kendi tarafında tutma karşılığında Ankara'ya daha fazla taviz vereceği bu durumun Yunanistan üzerinde baskıyı daha da artıracağından bahsedildi.

ABD ile Türkiye arasındaki denge oyunlarında en büyük kaybedeninin Yunanistan olduğunu belirten Yunan basını, "Yunanistan sanki Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşmasından herkesten daha endişeliymiş gibi davranıyor. Yunan davranışını "Stockholm sendromu " perspektifinden inceleyelim. Türkiye'yi stratejik rakip olarak tanımayan, bölgede önceliğini kaderci bir şekilde kabul ettiğimiz hegemon bir ülke gibi davranıyoruz" yorumunda bulundu.

ABD'nin işe yaramaz malzeme diye çöpe attığı silahları Yunanistan'ı envantere eklediğini yazan Yunan basını, Atina hükümetini uyararak şu ifadeleri kullandı;

Yunanistan hükümeti, Türkiye'de olup bitenlerin ulusal güvenliğimiz için stratejik bir tehdit oluşturduğunu anlamayı reddediyor. Yunanistan başka ülkelere bağımlı olduğu sürece, beyaz bir gün ağarmayacak.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ PKK ABD ABD ile Türkiye
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