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04 Nisan 2023 Salı 23:28:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 23:28:00

Yunan bakandan Türkiye'ye övgü: Depremlerde harekete geçme hızı dikkatimi çekti

Kaynak: İHA

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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, "Benim dikkatimi çeken ilgimi çeken diğer bir husus da Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızı. Bu dünyada bile çok büyük, nadir görülen bir afet sonrasında 2 aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler geçici yöntemler takdire şayan" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ın her daim komşu olacağını vurgulayan Mitarakis, "Yunanistan'ı iyi bir müttefik olarak görebilirsiniz" diye konuştu.

Mitarakis ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye yunanistan

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