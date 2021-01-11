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Yunan bakandan çarpıcı sözler: Türkiye bölgenin büyük değişimcisi rolü oynuyor
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11 Ocak 2021 Pazartesi 09:20:00 - Güncelleme:11 Ocak 2021 Pazartesi 09:22:00

Yunan bakandan çarpıcı sözler: Türkiye bölgenin büyük değişimcisi rolü oynuyor

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade ederek, "100 yıl önce Batı'da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye, şimdi bölgenin büyük değişimcisi rolünü oynuyor." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği özel mülakatında Türkiye ve Yunanistan diyaloğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dendias, Yunanistan'ın, Mısır, İsrail, Ürdün, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurdukları iş birliğine Türkiye'nin de katılmasını arzu ettiklerini belirtti.

"TÜRKİYE BÖLGENİN BÜYÜK DEĞİŞİMCİSİ ROLÜ OYNUYOR"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade eden Dendias, şu ifadeleri kullandı:

"100 yıl önce Batı'da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye'nin şimdi bölgenin büyük değişimcisi rolünü oynaması, görüştüğüm bütün ülkelerin gündeminde bulunuyor."

Etiketler : TÜRKİYE YUNANİSTAN Nikos Dendias
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