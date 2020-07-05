Yunanistan'dan itiraf: Türkiye'nin gücünü küçümseyebileceğimizi sanmıyorum

Star.com.tr'nin haberine göre; THEMA 104.6'ya konuşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin oyunu değiştirmek istediğini söyleyen Varvitsiotis, "Türkiye bölgesel bir güçten bir dünya gücüne dönüşmek istiyor. Bu gerçeği küçümseyebileceğimizi sanmıyorum" dedi.

Ayasofya konusunda ise haddini aşan açıklamalarda bulunan Varvitsiotis, "Önemli değil, bunu yapmak Türkiye'ye kalmış, tepki vermeyelim' diyemeyiz" İfadesini kullandı.