ABD müdahalesi kimin çıkarına olur?

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16 Haziran 2022 Perşembe 12:22:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 12:22:00

Yunan analistten Atina'ya soğuk duş

Kaynak: Star Gazetesi

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Gazeteci, jeopolitik analist ve yazar Nikos Meletis bir röportajında, 'Amerikalılar Yunanistan ile Türkiye arasında büyük bir krize müdahale edebilir, ancak bu Yunan çıkarlarına hizmet edecek bir duruş olacağı anlamına gelmez.' ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırarak başlattığı provokasyonla gerilim artarken, Türkiye meşru hakları çerçevesinde asla taviz vermeyeceği mesajını verdi.

Türkiye'ye kafa tutmaya cesaret edemeyen Yunanistan, 'silahsızlandırılmış' adalarla ilgili provokasyonları için, ABD'den destek istiyor.

Ankara'nın kararlı duruşunun karşısında, kimseyi yanına çekemeyen Yunanistan'ın hayal kırıklığı, Jeopolitik analist ve yazar Nikos Meletis'in verdiği röportajda bir kez daha gözler önüne serildi.

ATİNA'YA SOĞUK DUŞ: ABD MÜDAHALESİ YUNANİSTAN LEHİNE OLACAK ANLAMINA GELMİYOR

Newshub'a konuşan Yunan analist Meletis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki gelişmeler hakkında, adeta soğuk duş etkisi yapacak ifadelere imza attı.

Meletis röportajında, "Adaların askerden arındırılması konusunda, Amerikalılar askerden arındırılmış adalardan yana tavır aldılar. Tatbikatlara katılmamaları gerektiğine inanıyorlar. Türklerin askerden arındırılması gerektiğini düşündüğü adalarla ilgili meselelerde askeri müdahaleden kaçınıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hava sahası konusunda Amerikalıların, 6 ila 10 deniz mili arasındaki Yunan hava sahasını tanımadığını belirten Meletis, ABD'nin adaların egemenliği konusuna dahil hiç müdahale etmedğini, bunun iki ülke arasında çözülmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Meletis röportajın devamında şöyle konuştu:

Tabii ki Rodos ve Midilli gibi büyük adalar için aldıkları pozisyonlar bizim lehimize, ancak sorun diğer küçük adalarda. Yani söylemek istediğim şu ki, Amerikalılar Yunanistan ile Türkiye arasında büyük bir krize müdahale edebilir, ancak bu müdahalenin Yunan çıkarlarına hizmet edecek bir duruş olacağı anlamına gelmez.

Bir olay olması durumunda Amerikalıların müdahalesi olabilir, ancak bu müdahale de diplomatik düzeyde olur. Yunanların lehine olabileceği anlamına gelmez."

Etiketler : Ege adaları YUNANİSTAN ABD TÜRKİYE
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