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17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:00:00

YPG/PKK işgalindeki petrol zengini Haseke'de halk yakıt bulamıyor

Kaynak: AA

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Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu zengin petrol sahalarına sahip Haseke ilindeki halkı yakıttan mahrum bırakılıyor. Bölge halkı yakıtın kaçırılması nedeniyle krizin yaşandığını düşünüyor.

Suriye'de ülke petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 90'nına ipotek koyan YPG/PKK'lı teröristler, işgalinde tuttuğu bölgelerde yaşayan halkı bu zenginlikten mahrum bırakıyor.

Rumeylan gibi zengin petrol sahalarının bulunduğu Haseke ili de yakıt krizinin yaygın olduğu YPG/PKK işgalindeki bölgelerin başında geliyor.

İl genelinde çok sayıda akaryakıt istasyonunun bulunmasına rağmen terör örgütü, tekelinde tuttuğu yakıtın sadece 3 istasyon üzerinden satılmasına izin veriyor.

Hasat döneminin sürdüğü bölgede, siviller yakıt alabilmek için saatlerce uzun sırada bekliyor.

Yoğun kalabalık yüzünden aracına yakıt alamayanların büyük bir kısmı, karaborsadan 3 katına yaklaşık 1200 Suriye lirasına (5 Türk lirası) mazotun litresini satın almak zorunda kalıyor.

KARABORSA VE PETROL KAÇAKÇILIĞI KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, petrol gelirlerinden büyük kazanç sağlayan YPG/PKK, halktan kestiği yakıtı örgütle yakın ilişkilere sahip tüccarlar yoluyla karaborsaya sürüyor.

Örgütün rejim kontrolündeki bölgelere yakıt kaçırması da bölgede yaşanan krizin temel nedenlerinden birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Esed rejimi ile petrol alışverişlerini rejime yakınlığıyla bilinen milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı aracılığıyla yürütüyor.

ABD'nin bölgedeki "ortağı" terör örgütü YPG/PKK, hem rejime petrol satarak hem de ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alan Husam Katırcı ile ticaret yaparak ABD yasalarını ihlal ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık 2019'da imzaladığı ve 17 Haziran 2020'de yürürlüğe giren "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

"DENİZ GİBİ PETROLÜMÜZ VAR ANCAK KAÇIRILIYOR"

Haseke'nin Kamışlı ilçesinde yaşayan Şerif Naser, AA muhabirine, yüz binlerce sivilin yaşadığı ilde sadece 3 yakıt istasyonunun çalıştığını söyledi.

İstasyona saat 05.00'te gelip 15.00 gibi ayrıldığını, yakıtın başka yerlere kaçırıldığını söyleyen Naser, "Vatandaşın aracının deposu ful doldurulmuyor. Oysa araçlara kotasız yakıt verilse bu kriz yaşanmazdı. Şu an büyük bir kriz var. Deniz gibi petrolümüz var ancak kaçırılıyor." diye konuştu.

"BAŞKA ŞEHİRLERE GİDİYORUZ"

Bir diğer Hasekeli Yaser Ali, ilde büyük bir yakıt krizinin yaşandığını dile getirerek "Günün yarısı yakıt kuyruğunda beklemede geçiyor. Yaz mevsiminde yakıt bolca bulunması gerekirken bu kriz neden? Dağıtmada eşitsizlik var ve yakıt başka yerlere mi kaçırılıyor bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Her gün saatlerce sıra beklediğini söyleyen diğer Hasekeli Salih Ebu İsa da "Ana kaynakta yakıt bulunuyor ama dağıtımda sorun var. Bazen yakıt bulabilmek için başka şehirlere gidiyoruz." dedi.

Etiketler : ypgpkk haseke yakıt
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