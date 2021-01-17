YPG'li terörist ABD'de örgüt kurarken yakalandı

ABD’nin Florida Eyalet Senatosu’na silahlı saldırı için sosyal medyada örgütlenmeye giden eski asker Daniel Baker’in YPG teröristi olduğu ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı, Baker’in tutuklandığına ilişkin açıklamasında, YPG’nin PKK’nın alt kolu olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz cuma günü FBI tarafından yakalanan Baker’ın, Washington’da Kongre’yi işgal eden ABD Başkanı Trump yanlılarının Florida’daki protestolarına karşı silahlı saldırı planladığı belirtildi. Florida Kuzey Bölgesi Mahkemesi belgelerine göre, Baker kendini Trump, beyaz ırkçılık ve polis karşıtı olarak görüyor ve onlara karşı ‘silahlı eylem’i savunuyor. Mahkeme kayıtlarına göre, teröristi yakalayan FBl Özel Ajanı Nicholas Marti, hükümet ve devlet karşıtı eylemler için kendisiyle aynı fikirdeki kişileri toplamak ve eğitmek amacıyla sosyal medyayı kullandığını söyledi.



ŞİDDET PAYLAŞIMLARI

Marti, ifadesinde teröristi şöyle anlattı: “Baker, 2006-7 arasında ABD ordusunda piyade oldu, ancak kısa sürede ordudan atıldı. 2008’den 2017’ye kadar evsiz ve işsiz olarak kısa süreli işlerde çalıştı. 2017’de ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü olarak adlandırılan PKK’ya bağlı Halk Koruma Birimleri’ne (YPG) katıldı. Sosyal medyasında kendisini YPG için eğitimli bir keskin nişancı olarak tanıtıyor. FBI ifadesinde, YPG Uluslararası Akademisi’nde askeri taktikler ve savunma taktikleri eğitimi aldığını kabul etti. ABD’ye döndüğünde ABD vatandaşlarına, müttefiklerine şiddet kullanımına yönelik paylaşımlar yaptı.

TÜRK PİLOTLARA SALDIRI PLANLADI

Kaleşnikof atış talimi yaptığı videoları Youtube’a yükleyen Baker, ’Bir sonraki görev için eğitim’ başlığını verdi. Videoda, “Geri dönüyorum Suriye ve yolumuza çıkan tüm cihatçıları ve Türkleri vuracağım” dedi. 2020’nin sonlarında ABD’de eğitim gören Türk pilotlara saldırı da planladı. ABD seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım 2020’de “Savaşa hazırlan #3 Kasım” başlıklı bir paylaşım yaptı.13 Ekim 2020’de kendini ‘sert solcu’ olarak tanımladığı makalelerde, YPG’de aldığı devrimci ideallerden söz etti. 14 Ocak 2021’de kendisine çeşitli silahlar almak istediğini söyledi, takipçilerini silahlanmaya teşvik etti.