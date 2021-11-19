Yolsuzlukla suçlanıyordu! Dokunulmazlığı kaldırıldı

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19 Kasım 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 09:30:00

Yolsuzlukla suçlanan Türkiye düşmanı eski Avusturya Başbakanı Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı

Kaynak: AA

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Avusturya'da yolsuzlukla suçlanan eski Başbakan Sebastian Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz'un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Kurz'un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek.

Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurz, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı.

Avusturya'da 6 Ekim'de savcılık, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurz'un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu.

Kurz'un boşalttığı koltuğa eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti.

Etiketler : Avusturya TÜRKİYE DÜŞMANI Avusturya Ulusal Meclisi Sebastian Kurz
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