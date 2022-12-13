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13 Aralık 2022 Salı 14:32:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 14:32:00

AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekilinin başkan yardımcılığı bitti

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin parlamentodaki başkan yardımcılığı görevine son verildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırıldı.

AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen devreye girdi. Yunan milletvekilinin bundan böyle AP'de görevi bulunmayacak.

Kaili'nin AP'deki Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) grubu üyeliği de grupta alınan kararla sonlandırıldı. Böylece Yunan milletvekilinin parlamentoda hiçbir siyasi grupla bağı ve parlamento görevi kalmadı.

AP Başkanı Roberta Metsola, konuyla ilgili açıklamasında, devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belçika polisi ve yargı makamlarıyla işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Eva Kaili'nin de aralarında olduğu 6 kişi, bir Körfez ülkesi yararına çalışmalar yürütmek üzere rüşvet almak, yolsuzluk yapmak, organize şekilde suç işlemek şüphesiyle gözaltına alınmış, 2 kişi serbest bırakılmıştı.

Kaili dışında AP'deki S&D grubunun eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve Kaili'nin erkek arkadaşı olduğu belirtilen S&D grubundan asistan Francesco Giorgi, gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

Soruşturma kapsamında Belçika ve İtalya'da 20 noktada aramalar ve baskınlar yapılmıştı. Bunların 19'unun ev, 1'inin AP'deki ofislerden oluştuğu bildirilmişti. Aranan evlerden birinin AP'deki Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'ya ait olduğu açıklanmıştı.

Aramalar sonucunda bir şüphelinin evinde 600 bin avro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin avro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin avro bulunmuştu.

Suçlamalarda adı geçen Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Brüksel'deki Saint Gilles cezaevinde tutulan Kaili'nin hakkındaki suçlamalar kapsamında yarın ön duruşma için mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaili'nin avukatı Mihalis Dimitrakopulos, müvekkilinin rüşvet aldığına ilişkin iddiaları tamamen reddettiğini ve suçsuz olduğunu savunduğunu söylemişti.

Etiketler : avrupa parlamentosu eva kaili yolsuzluk
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