Yine başa dönmeyelim!

Salgında 4. dalga Avrupa'yı sarstı. Önlenemez vakalar üzerine bazı ülkeler tedbirleri sıkılaştırdı. Hollanda 3 haftalık 'kısmi kapanma' kararı alırken, Almanya, İtalya gibi ülkeler de kemerleri sıktı.

Vaka artışları ve can kayıplarının artmasıyla yeniden salgının üssü olan Avrupa önleyici tedbirlere sarıldı.

HOLLANDA: Vakaların hızla arttığı bir diğer ülke olan Hollanda'da da bugünden itibaren kısmı kısıtlamalar geri döndü. Başbakan Marc Rutte, lokanta ve bar gibi tüm işletmelerinin saat 19.00'dan sonra kapanacağını, ayrıca kültür ve spor etkinliklerinde sadece aşılıların ve iyileşenlerin serbest hareket edebileceğini bildirdi. 3 haft asürecek kısıtlamada maçlar da seyircisiz oynanacak.

DANİMARKA: Kısıtlamaları 10 Eylül'de kaldırılan ilk ülke olan Danimarka'da aşı pasaportu hayata geçirdi. Buna göre restoran, kafe, sinema gibi tüm alanlara aşı pasaportu gösterilme zorunluluğu getirildi.

ALMANYA: Son 1 ayda her gün vaka rekoru kıran Almanya'da tüm alanlarda ya aşı ya da negatif test ibraz etme zorunluluğu geri döndü. Ücretsiz test uygulamasının da önümüzdeki hafta yeniden başlayacağı açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek haftaların zor geçeceği konusunda halkı uyararak "Hastanelerdeki bölümler dolu, hastaların başka yerlere nakledilmesi gerekiyor. Ameliyat randevuları iptal ediliyor" dedi.

İTALYA: Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Direktörü Gianni Rezza, vakaların artış trendine girmesiyle ilgili olarak "Dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Aşılama kampanyası tamamlanmalı. Sağlık çalışanları ve durumu riskli olanlar için 3. doz sunuluyor" dedi.

FRANSA: Artan vakalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa seslenerek sosyal mesafeyi hatırlattı ve aşılanmayan 6 milyon Fransız'a çağrıda bulundu.

ÖLÜMLER YÜZDE 10 ARTTI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) haftalık raporuna göre, Avrupa'da Kovid kaynaklı ölümler bir haftada yüzde 10 arttı. 1-7 Kasım haftasında dünya genelinde ise ölümlerde aşağı yönlü bir seyir izlendi ve söz konusu dönemde yüzde 4 azalışla 48 bin can kaybı rapor edildi. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Bir kez daha merkez üssündeyiz" dedi ve çalışma alanına giren 53 ülkenin tamamında virüsün yayılma hızının endişe verici seviyelerde olduğunu kaydetti.