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02 Haziran 2022 Perşembe 01:07:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 01:07:00

Yetkililer Brüksel'de bir araya gelecek

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Stoltenberg, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sınırlarında NATO'nun etkisinin azalmasını istediğini fakat Ukrayna'yı işgale kalkışması ile kendi sınırlarında daha çok NATO askeri gördüğünü, ittifak üyelerinin sayısının da artacağını belirtti. Finlandiya ve İsveç'in bu nedenle ittifaka katılmaya karar verdiğini aktaran Stoltenberg bu iki ülkenin NATO'yu güçlendireceğini söyledi.

"TÜM MÜTTEFİKLERİMİZİN GÜVENLİK KAYGILARINI GİDERMEMİZ GEREK"

Türkiye'nin bu iki ülkeye yönelik kaygılarına değinen Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimizin güvenlik kaygılarını gidermemiz gerekir ve burada birlik içinde bir yol bulacağımıza eminim. Bu noktada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleri ile yakın temas içindeyim ve üç ülkenin üst düzey yetkililerini önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya getireceğim." dedi.

Stoltenberg ayrıca Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve tüm NATO üyelerinin, PKK tehdidi dahil Türkiye'nin kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu konuda ilerleme kaydedeceklerini umduklarını belirten Stoltenberg şöyle konuştu:

"Niyetim bunu NATO Zirvesi'nden önce çözmektir. İlerleme kaydetmek için aynı zamanda 30 NATO üyesinin mutabık kalması gerektiğini, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin belirttiği kaygıları gidermek üzere masaya oturmaya hazır olması gerektiğini biliyorum. Tüm NATO müttefikleri Türkiye'nin PKK tehdidi dahil tüm kaygılarının giderilmesi için masaya oturmaya hazır."

"TÜRKİYE KADAR TERÖR SALDIRILARINA MARUZ KALAN BAŞKA BİR NATO ÜLKESİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK konusundaki kaygılarını ciddiye aldıklarını söyleyerek "Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalan başka bir NATO ülkesi olmadığını biliyoruz. Türkiye önemli bir ortak, sadece stratejik konumu ve Rusya ile komşu olması ile değil aynı zamanda DEAŞ ile mücadelemizde önemliydi, bir Karadeniz ülkesi olarak Rusya'ya coğrafi olarak yakın olması bakımından da önemli müttefik." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE UZUN DÖNEMLİ DEVAM EDEN SAVUNMA İLİŞKİMİZ VAR"

Blinken ise NATO içerisinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka alınması konusunda güçlü bir konsensüs olduğunu ve bu süreçte ilerleme kaydedebileceklerinden emin olduğunu söyledi.

NATO içerisinde bir müttefikin kaygıları söz konusu olduğunda bunların giderilmesi gerektiğinin altını çizen Blinken, "Türkiye ile uzun dönemli devam eden savunma ilişkimiz var. NATO ortağı olarak geçmişte olduğu gibi, şimdi devam ettiği gibi gelecekte de ilişkimiz devam edecek. Sorunlar çıktıkça bunları çözmeye çalışacağız" dedi.

Etiketler : NATO abd Washington
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