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20 Nisan 2021 Salı 15:43:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 15:43:00

Yeniden koronavirüs olana 57 bin TL verecekler! Gönüllüler aranıyor...

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Oxford Üniversitesi 57 bin lira karşılığında yeniden corona virüse yakalanmayı kabul eden gönüllüler arıyor. Yapılan çalışmada insanların yeniden enfekte olmasını engelleyen ve gelecekteki aşıların hızlı bir şekilde izlenmesine yardımcı olabilecek bağışıklık koruma düzeyinin anlaşılması amaçlanıyor.

İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi daha önce Kovid-19'a yakalananlara, yeniden virüs bulaştırmak için bir klinik deneme başlatacaklarını duyurdu. Bu çalışmada her gönüllüye 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin 750 tl) ödenecek.

NTV'nin haberine göre çalışmayla, insanların yeniden enfekte olmasını engelleyen ve gelecekteki aşıların hızlı bir şekilde izlenmesine yardımcı olabilecek bağışıklık koruma düzeyinin belirlenmesinin amaçladığı ifade edildi.

YENİDEN ENFEKTE OLMAYI ENGELLEYEN ANTİKOR SEVİYESİ BELİRLENECEK

Araştırmacılar her gönüllüyü virüse maruz bırakacak, böylece yalnızca yeterince güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip olanlar yeniden enfekte olmaktan kaçınacak. Bu, o altın düzeydeki bağışıklığı üreten aşıların, on binlerce insanların yer aldığı klinik çalışmaları gerektirmeden hızla takip edilebileceği ve onaylanmasını sağlayacak.

Araştırma lideri ve aşı bilimi profesörü Helen McShane, "Eğer belirli bir antikor seviyesinin birisini yeniden enfekte etmenin mümkün olmadığı anlamına geldiğini belirleyebilirsek, bu, en etkili aşıların tasarlanmasına çok çabuk katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Bununla birlikte, Wellcome Trust tarafından finanse edilen ve etik onayı aldıktan sonra bu ay başlaması beklenen çalışma, daha önce Covid ile doğal olarak enfekte olmuş 18-30 yaş arası kişileri işe alacak. Çalışma iki aşamada yürütülecek. 64 sağlıklı gönüllünün katıldığı ilk aşamada, corona virüsün çoğalmasına imkan veren en düşük dozu belirlenecek. Dozlama miktarı belirlendikten sonra, yaz aylarında başlaması beklenen çalışmanın ikinci aşamasında katılımcıları enfekte etmek için kullanılacak.

Profesör McShane, "Bağışıklık tepkisini enfeksiyondan sonra birkaç noktada ölçeceğiz, böylece virüs tarafından hangi bağışıklık tepkisinin üretildiğini anlayabiliriz. Böyle bir meydan okuma çalışması, bu ölçümleri çok hassas bir şekilde yapmamızı sağlıyor çünkü birisine ne zaman virüs bulaştığını tam olarak biliyoruz.Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, daha iyi aşılar ve tedaviler tasarlamamıza ve ayrıca insanların Covid olduktan sonra korunup korunmadığını ve ne kadar süreyle korunduğunu anlamamızı sağlayacak" dedi.

HER GÖNÜLLÜYE 5 BİN STERLİN ÖDENECEK

Diğer taraftan, deneylere katılanlar 17 gün boyunca karantina altına alınacak ve artık başkalarına bulaşma riski kalmayana kadar bir araştırma ekibi tarafından takip edilecek. Semptom geliştirenlere, ayrıca Regeneron tarafından geliştirilen ve klinik çalışmalarda hastalığın ilerleme riskini azalttığı gösterilen monoklonal antikor tedavisi uygulanacak.

12 ay boyunca süren çalışma kapsamında gönüllere yeniden virüse yakalnma karşılığında 5 bin sterlin (yaklaşık 56 bin 740 Türk lirası) ödenecek.

Etiketler : ingiltere koronavirüs aşı
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