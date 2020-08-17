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17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:07:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:07:00

Yeni Zelanda'da korona nedeniyle seçimler 17 Ekim'e ertelendi

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Yeni Zelanda'da 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimler Kovid-19 salgını nedeniyle 17 Ekim'e ertelendi. Basın toplantısında, koronavirüs kısıtlamalarının seçim kampanyalarını etkileyeceği ve bu nedenle muhalefet partilerinin de yaptıkları çağrıları değerlendirdiklerini belirterek, seçimlerin 4 hafta ertelendiği açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başkent Wellington’daki Yeni Zelanda Parlamentosu’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının seçim kampanyalarını etkileyeceği ve bu nedenle muhalefet partilerinin de yaptıkları çağrıları değerlendirdiklerini belirterek, seçimlerin 4 hafta ertelendiğini söyledi.

Salgın devam etse bile 17 Ekim'deki seçimlerin yeni bir tarih değişikliğine gidilmeden yapılacağını ifade eden Ardern, "Benim görüşüm, şu anda belirlenen tarihe sadık kalırız." dedi

Seçim tarihinin değiştirilmesi konusunda bütün parti liderlerinin görüşlerini dikkate aldığını ve genel görüşün ertelemenin gerekli olduğu yönünde çıktığını aktaran Ardern, "Adaletli ve iyi yönetilen bir seçim olmasını sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefetten ertelemeye olumlu tepki

Ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Collins, alınan kararı "Yeni tarihi kabul ediyoruz" ifadeleriyle değerlendirirdi.

Ertelemeyi memnuniyetle karşıladığını ve kısıtlamalardan dolayı birçok toplantıyı iptal etmek zorunda kaldığını söyleyen ACT Partisi lideri David Seymour da "Özgür ve adil bir seçim yapabilmek için, adayların halk içinde seçmenleri dinlemesi gerekiyor ve Auckland’da yaşayanlar evlerinden çıkamazken bu mümkün değildi." şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda’da son 24 saatte 9 yeni vaka tespit edildi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, 26 binden fazla kişiye yapılan testlerde 9 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını bildirdi.

Yeni vakalarla 78’e yükselen aktif vakalardan 5’inin hastanede tedavi gördüğünü belirten Dr. Bloomfield, diğer hastaların otellerde karantinada tutulduğunu söyledi.

Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.

Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1631 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

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