Yeni Zelanda'da 51 kişinin öldüğü cami saldırıları davasında karar duruşması

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant, 51 Müslüman vatandaşı öldürme, 40 kişiyi yaralama suçundan yargılanıyor. Bugün başlayan karar duruşmasında katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant hayatını kaybedenlerin yakınları ve terör saldırısı sırasında yaralanan vatandaşlarla yüzleşecek. Bir önceki duruşma sırasında avukatlarını azleden katil zanlısı Tarrant, karar duruşması sırasında savunmasını kendi yapacak.

Duruşmada savcı, Yeni Zelanda'da iki camide art arda ateş açarak 51 kişiyi öldüren Tarrant'ın üçüncü bir camiyi de hedef almayı planlamış olduğunu, eylemlerinde "mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmeyi" hedeflediğini, bunu sağlamak için camileri yakmayı da düşündüğünü ekledi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El-Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı düzenleyen ve 51 kişiyi öldürüp 49 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant’ın karar duruşması yarın başlıyor. Tarrant, karar duruşması öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları ile yüzleşecek. Yüzleşme sırasında yaklaşık 60 kişinin konuşması bekleniyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları ise duruşmaya katılmak ve konuşmak için korona virüs salgınına rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinden Yeni Zelanda’ya gelerek 14 günlük karantinaya girdi. Hakim Cameron Mander, Tarrant’ın konuşması sonrası hükmü açıklayacak. Tarrant’ın ülke tarihindeki en ağır cezayı alması bekleniyor.

Hukukçular, Tarrant’ın geçen ay avukatlarını azletmesi ile kendini savunacak olmasına dikkat çekerek, adalet sistemini kendi amaçları için kullanmasından endişe ettiklerini aktardı. Otago Üniversitesi’nden Hukuk Profesörü Andrew Geddis yaptığı açıklamada, “Açıkçası bu herkesin en büyük korkusu. Saldırgan şimdiye kadar kopya eylemlere ilham oldu. Bunun Tarrant’a görüşlerini daha fazla yaymak ve benzer dehşetlere yol açmak için bir kürsü sağlamasından korkuluyor” dedi.

Geniş güvenlik önlemleri alınan duruşmada Tarrant kaldığı hapishaneden askeri bir uçak ile duruşmanın yapılacağı yere getirildi. Tarrant’a kurşun geçirmez yelek giydirildiği ve sürekli özel koruma polislerinin yanında olduğu bildirildi.

Öte yandan Tarrant, Mart ayında ifadesini değiştirmiş ve 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve 1 terörizm suçlamasını kabul etmişti.