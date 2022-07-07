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07 Temmuz 2022 Perşembe 13:38:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 13:38:00

Yeni Zelanda Başbakanı, BM'nin Ukrayna savaşına yanıt vermede 'başarısız' olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna savaşına yanıt vermede "başarısız" olduğunu belirtti.

The New Zealand Herald'ın haberine göre, Ardern, Sydney'deki Lowy Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, BM'nin "ahlaki açıdan iflas etmiş durumda" olduğunu söyledi.

Ardern, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) tutumu nedeniyle BM'nin Ukrayna savaşına gerektiği şekilde yanıt vermede "başarısız" olduğunu ancak uluslararası sorunların çözümünde yine BM gibi çok taraflı örgütlere başvurulması gerektiğine inandığını vurguladı.

Başbakan Ardern, "Yeni Zelanda, ister savaş ister anlaşmazlık olsun, sorunlara çözüm ararken arabulucu ve gerektiğinde yargıç olarak hareket edecek bu kurumlara başvuracak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu uluslararası kuruluşların başarısız olmaları halinde "onları daha güçlü kılmanın yollarını bulmak" gerektiğini kaydetti.

BM'de reform yapılması çağrısında bulunan Ardern, Ukrayna'daki savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) kaynak sağlanmasını istedi.

Etiketler : Ardern Sydney RUSYA UKRAYNA BM NATO
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